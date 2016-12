Rovazzi, il nuovo video da record su YouTube

Successo immediato per il nuovo singolo di Rovazzi, "Tutto molto interessante". In meno di due giorni ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni: numeri da record considerando che durante la serata di sabato è stato ascoltato 3 milioni di volte. Il singolo, uscito il 2 dicembre, ha raggiunto il primo posto nelle Tendenze con 165mila like e 20mila commenti. Il brano ha scalato le classifiche di iTunes, Spotify e Apple Music.