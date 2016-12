Ross Pellecchia e Fabrizio Fiore... The Best Is Yet To Come: ecco la raccolta dei loro successi

Progetto soul-jazz italiano nato sul finire degli anni '90 e rappresentanti principali della scena lounge, il duo ha pubblicato 4 album, usciti in oltre 30 Paesi del mondo. Questa raccolta è il loro quinto lavoro e ripropone titoli che hanno dato grosse soddisfazioni: da “Mambo Italiano 98” con la partecipazione della storica cantante Carla Boni, a “Flabby’s groove” scelto dalla Warner Bros come colonna sonora del trailer europeo del campione di incassi “Ocean’s Eleven”, “Miss you all the time (Parole, parole)” la stupenda rivisitazione del successo di Mina, a “Baluba” inserito nella colonna sonora di “E allora Mambo”, fino ad arrivare ai più recenti “The sea of you” unico brano non prodotto dal team interno di “Beautiful” per l’ultima stagione della soap opera più seguita al mondo e “Don’t break this heart of mine” un capolavoro dello smooth jazz che dopo 5 anni dalla pubblicazione e numerose classifiche in tutto il mondo, quest’anno si è concessa il lusso di svettare al numero uno della classifica jazz in Corea del Sud, che è diventato il principale mercato asiatico per il jazz, lasciandosi alle spalle Norah Jones e Michael Bublè.



“The Best Is Yet To Come” è una raccolta che però, nella versione fisica, presenta anche due inediti: l’attuale singolo “Inside Outside” appena inviato alle radio italiane e il singolo natalizio “Please Come Home For Christmas Time”.



Insomma un album da conservare e da riascoltare di continuo, in cui i due bravi autori sono riusciti a mettere insieme tutti gli ingredienti della loro ricetta di successo made in Italy ma dal sapore internazionale. Il singolo che apre "The Best is Yet to Come", "Inside/Outside, prodotto insieme ad Antonio Fresa nei Mad Studios di Napoli, e il video ufficiale che lo accompagna rischiano di diventare pericolosamente virali. Melodia irresistibile e un riff di sax che invita a ballare. Come il video del resto, girato alla Hard Candy di Milano, in cui Ross e Fabri vestono i panni di due misteriosi e perfidi Men in Black intenti a manipolare i movimenti di un gruppo di atleti. Ma all'improvviso un colpo di scena rimescola le carte, regalando allo spettatore un finale del tutto inaspettato. E il bello deve ancora venire!