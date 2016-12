Rose McGowan, nuda e burrosa

10:37 - Nuovo look, aggressivo. Capelli corti e neri, tacchi a spillo e soprattutto nudo integrale. Rose McGowan non si risparmia e su "Flaunt Magazine" si mostra senza veli, in bianco e nero. D'altronde l'attrice 41enne ha un fisico mozzafiato e non perde l'occasione per mostrare le curve burrose: "Penso che la nudità sia bella", ammette senza "vergogna". La seduzione da tempo è diventata la sua arte.

La sorellina Paige di "Streghe" è cresciuta. Nle 2007 è stata scelta da Quentin Tarantino e Robert Rodriguez come protagonista della saga "Grindhouse", e poi sono stati molti i ruoli al cinema in pellicole thriller-horror: "Non ho paura di niente, trovo alcune persone spaventose. I miei film horror non li ho mai visti...". Rose confessa anche di aver lavorato in un'impresa di pompe funebri: "Vestivo i morti. La mia vita è strettamente legata alla morte, più di ogni altra cosa".