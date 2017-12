Rose McGowan contro le dive in nero ai Golden Globe: "Il vostro silenzio è il problema"

Ecco il tweet dell'attrice di "Grindhouse": "Attrici, come Meryl Streep, che hanno lavorato senza problemi con il Mostro Porco, ora decidono di vestirsi di nero ai Golden Globes in una protesta silenziosa. Il vostro silenzio è il problema. Accettate un finto premio senza pensarci due volte e non favorite il cambiamento. Sono disgustata dalla vostra ipocrisia. Forse dovreste tutte vestire Marchesa". Marchesa è una marca di abiti femminili fondata dall'ex moglie di Harvey Weinstein, Georgina Chapman.



La risposta di Meryl Streep non si è fatta attendere: "Non approvo tacitamente lo stupro. Non mi piace il fatto che giovani donne vengano molestate, non sapevo che stesse accadendo, non so dove Weinstein viva, non è mai stato a casa mia e non sono mai stata invitata nella sua camera d'albergo". E ancora: "Non tutti gli attori, le attrici e i registi che hanno realizzato film distribuiti da lui sapevano che abusava delle donne, o che violentava Rose negli anni 90 o altre donne prima e dopo, fino a che queste non hanno parlato. Aveva bisogno di me più di quanto io servissi a lui e si è assicurato che io non venissi a sapere nulla".