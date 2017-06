Rosalinda Celentano torna a cantare nel nuovo disco di Mauro Pina

Esce il nuovo coinvolgente singolo del cantautore Mauro Pina , "Sei fantastico" , arricchito da una preziosissima collaborazione, quella della nota attrice Rosalinda Celentano. Dopo 27 anni di lontananza dal panorama musicale la terzogenita di Adriano e di Claudia Mori, torna quindi in veste di cantante. Special guest nel pezzo di punta del disco “L’ho scritto io”, di prossima uscita, Rosalinda canta in inglese in un pezzo dal ritmo trascinante e solare.

Risalgono al 1990 e 1991 gli esperimenti canori della figlia più piccola del Molleggiato, quando tentò la carriera di cantante, presentandosi con "L'età dell'oro" al Festival di Sanremo, conquistandosi la finale nella sezione Giovani. Nel 1991 vinse invece quella che è stata l'ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone "Quanti treni". Da allora Rosalinda si è dedicata però soprattutto al cinema e al teatro. Eccola adesso ritornare alla canzone.



Il video di "Sei fantastico" è girato al Castello di Vigoleno (Pc), e oltre alla partecipazione straordinaria della Celentano come guest vede anche quella, per la prima volta in un video clip, di Matteo Catelli, figlio di Gabriella Carlucci. Gli autori e compositori del brano sono invece Mauro Pina e Patricia Stancich. "La canzone nasce da un’esperienza personale a metà degli anni novanta. La situazione è tra le più classiche...lui lei e ...l’altro. È espressamente dedicata ad un personaggio che in quel periodo si fingeva “amico vero" e che poi invece da persona viscida cercava con mezzucci stupidi di soffiarmi la ragazza. La canzone è venuta così di impulso, piena di doppi sensi che fanno capire però in maniera chiara di che tipo di personaggio parlo e come lo definisco...ironicamente...SEI FANTASTICO!", racconta Mauro Pina, che è cantautore, polistrumentista e paroliere.



Il suo genere musicale spazia tra pop, rock & roll e soft rock. Compone interamente le sue canzoni suonando personalmente tutti gli strumenti (percussioni, basso, chitarra, pianoforte, armonica, voce) e scrive personalmente gli arrangiamenti di tutte le sue canzoni, registrando tutte le voci e interpretandole con uno stile particolare.