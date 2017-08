Ronnie Wood rivela: "Dopo la scoperta del cancro pensavo che era arrivato il momento di dire addio"

Ronnie Wood , chitarrista dei Rolling Stones , ha parlato per la prima volta, in un'intervista al "Daily Mail" , del suo cancro ai polmoni e dell'intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre lo scorso maggio. La rockstar ha raccontato le difficoltà dei giorni successivi alla diagnosi, avvenuta quasi per caso: "C'è stata una settimana in cui tutto era appeso ad un filo e avrebbe potuto essere la fine. In quei casi, non sai cosa può succedere".

La diagnosi della malattia è arriva a seguito di alcuni controlli di routine a cui tutti gli Stones si sottopongono prima di iniziare un tour: "Sono andato a farmi vedere dal mio medico di fiducia perché tutti noi dobbiamo farci dei controlli prima di andare in tour e lui mi ha chiesto se volessi andare più in profondità, controllando il cuore, i polmoni e il sangue".



Ronnie ha spiegato nell'intervista che se le metastasi si fossero estese non si sarebbe sottoposto alla chemioterapia: "Non avrei usato quella baionetta contro il mio corpo. Non avevo paura che non funzionasse, ma non volevo perdere i miei capelli. Questi capelli non sarebbero andati da nessuna parte, mai. A quel punto non potevo che sperare che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi e la settimana successiva ho saputo che non si era esteso. E prima dell'operazione ho guardato il medico e gli ho detto: ‘Che la battaglia abbia inizio'".



Il chitarrista, che ha da poco compiuto 70 anni, ha alle spalle una vita di eccessi e come lui stesso rivela ha chiuso con le dipendenze: non fuma dallo scorso anno quando nacquero i suoi gemelli e dopo una riabilitazione ha superato la dipendenza da droga e alcol.