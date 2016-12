Ronnie Wood presenta le sue gemelline

"Da lassù qualcuno mi vuole davvero bene", confessa il musicista, prossimo ai 70 anni, mentre contempla le sue piccoline. Da quando ha eliminato i vizi si sente molto più in forma e può occuparsi di loro a tempo pieno, dal cambio dei pannolini al ruttino dopo i pasti. Diventato padre per la quarta e quinta volta, non potrebbe essere più felice.



Ha assistito al parto cesareo e tagliato il cordone ombelicale di entrambe le bambine che da settembre seguiranno insieme alla mamma Wood in tour. Alla domanda se per loro è prevista una vita da principesse, Sally risponde: "Vogliamo soltanto che siano felici e sane, non desideriamo che abbiano una vita di lussi. Non abbiamo attrezzato una nursery alla moda, ma una stanza di casa nostra. Tutto intorno a loro deve essere il più normale possibile".