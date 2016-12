16 marzo 2015 Ron, il passato da attore... senza veli Nel 1975 il cantante si era preso una pausa dalla musica per darsi al cinema. E concedersi in vesti decisamente inusuali... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:27 - Il passato che non ti aspetti. Quello di Ron per l'esattezza che, negli anni 70 aveva tentanto di muovere i primi passi nel mondo del cinema. E visto che i 70 sono stati per eccellenza gli anni della commedia erotica, eccolo protagonista nel 1975 del film "Lezioni private", dove si concede a più di una scena... senza veli.

A tirare fuori il passato "dimenticato" di Ron è stata "Novella 2000", che ha pubblicato alcuni scatti da da quel film. Tgcom24 vi offre altre sequenze. Il film, diretto da Vittorio De Sisti, vedeva come protagonista Carroll Baker, diventata celebre a Hollywood per il film "Baby Doll - La bambola viva" e poi, in età matura, protagonista in Italia di molti gialli e film erotici.



Tra questi "Lezioni private" vedeva come co-protagonista un giovanissimo Rosalino Cellamare, che aveva già iniziato la carriera di cantautore (il primo album risale al 1973 ma nel 1971 aveva scritto "Piazza Grande" insieme a Lucio Dalla), ma tra il 1975 e il '79 aveva deciso di provare a intraprendere la strada del cinema. Quattro film, di cui "Lezioni private" fu il primo, che rimasero una parentesi prima di tornare alla musica con lo pseudonimo con cui tutti l'avrebbero conosciuto. Una parentesi che però ancora oggi ha i suoi risvolti curiosi, come le scene disinibite interpretate da Ron.