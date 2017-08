Romina Power rivela un'adolescenza fatta di eccessi

Romina Power si è lasciata andare ad alcune confessioni scottanti riguardo la sua adolescenza. A Panorama la cantante ha rivelato un passato tra droghe e sesso. In particolare ha ricordato quando aveva solo 15 anni una notte a Roma: "Eravamo tutti fatti di Lsd". E di quando è stata "a casa di Paul McCartney ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn. Tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica".

L'intervista che Romina Power ha rilasciato ci mostra un personaggio distante da quello che conosciamo e molto più trasgressivo di quanto si potesse immaginare. Figlia di due stelle di Hollywood, Tyrone Power e Linda Christian, è nata e cresciuta nel mondo dello spettacolo, esordendo al cinema con pellicole sexy a soli 13 anni. E ha avuto una giovinezza libera anche dal punto di vista sessuale. “Sì, era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”.



Ma qualche anno dopo poi ha incontrato Al Bano. Lui però non approvava lo stile di vita condotto fino a quel momento: “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”.