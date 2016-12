Romina Power: "Io e Al Bano ancora sposati per la Chiesa"

Torna a parlare di Al Bano, Romina Power. E lo fa con dolcezza e stima. Ricorda in particolare il giorno del matrimonio della figlia Cristel: "Quando abbiamo posato per la foto di rito davanti all'altare, quella con i genitori degli sposi, io ho realizzato che sono ancora sposata con Al Bano per la Chiesa. Probabilmente resteremo sposati per sempre", confessa.