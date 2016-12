Romina Power: "Forse una tournée in Italia con Al Bano"

Il desiderio si sta trasformando in un progetto reale. "Io e Al Bano stiamo lavorando a una tournée in Italia". Romina Power aveva già parlato di questo "sogno", che adesso si sta concretizzando. In Puglia per presentare il suo nuovo libro "Ti prendo per mano", l'artista ha raccontato dei futuri concerti e del rapporto con l'ex marito: "Sono tornata a cantare con lui grazie al buddhismo".