Il suo vuole essere solo " Un Messaggio ", ma in pochissimo tempo il brano lanciato con tanto di video da Romina Power contro le scie chimiche diventa virale e si candida a diventare un vero e proprio inno di tutti i complottisti : "Non vogliamo più che vinca la paura, non vogliamo scie chimiche nel cielo blu".

"Che malattia il vivere in un mondo dove ancora c'è conflitto - canta Romina - Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà... Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere...". Romina, dopo la pace con Al Bano e i recenti concerti insieme, torna a cantare e a "cantarle" da sola per salvare la terra. Il suo Messaggio sarà ascoltato?