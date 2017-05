Romina Carrisi Power: "Metto a nudo la mia anima con foto e poesie"

Fotografia e poesia, come segno di vanità, dove una cosa completa l'altra perché quando le immagini non bastano arrivano in soccorso le parole. Romina Carrisi Power mostra un'altra faccia di sé: modella, attrice, scrittrice e anche fotografa. "Stanza" è la sua sesta mostra, ma ogni volta l'emozione è la stessa racconta a Tgcom24: "Questa è molto più intima, faccio vedere molto di me, metto a nudo la mia anima".