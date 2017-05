Romina Carrisi Power: "Ero dipendente da alcol e droghe"

Avere un padre famoso può essere di grande aiuto, ma allo stesso tempo creare non pochi problemi. Lo sa bene Romina Carrisi Power , ultimogenita di Al Bano e Romina, che a " Gente " ha confessato di essere stata dipendente da alcol e droghe in passato. "Fu dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, nel 2005, che iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti".

"Fu un periodo turbolento e il motivo di quel disagio era la popolarità. La gente mi riconosceva, non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro". L'ultimogenita di Al Bano e Romina negli anni è riuscita a ritagliarsi una propria identità, fuori dall'ingombrante ombra dei genitori.



In questi giorni alla galleria d`arte contemporanea di Milano è infatti in mostra la sua rassegna fotografica Stanza. Nelle immagini in bianco e nero Romina appare quasi sempre senza veli: "Ho voluto raccontare il mio periodo buio". Un pezzo della sua vita che si è lasciata alle spalle, il giorno in cui decise di disintossicarsi a Los Angeles.