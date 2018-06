Romano Reggiani, dalla fiction alla musica nel segno di Bob Dylan

Dopo i numerosi successi ottenuti nel mondo della recitazione, per Romano Reggiani è arrivato il momento di raccoglierne anche sul fronte musicale. Il poliedrico attore di origini bolognesi presenta " No Hard Feelings ", singolo tratto dal suo primo album "Time Is A Time", di prossima uscita. Un lavoro composto da 15 tracce che guardano al folk americano degli anni 70 e di Bob Dylan. Tgcom24 vi offre in anteprima il video del brano.

"La realizzazione di questo videoclip è legata a un'idea cinematografica, che appartiene al cinema che amo, cioè il cinema degli anni 70 - spiega Romano -. Ho voluto rendere onore a quel cinema che adesso non si fa più, raccontando la storia di questo ragazzo che senza paura cerca di arrivare dritto al suo sogno! Ho curato personalmente la regia cinematografica, cercando di ricreare le ambientazioni anni 70, o qualche video anni 80 di Bob Dylan, che è il mio punto di riferimento musicale".



L’attore, salito alla ribalta grazie a numerose fiction come "1993", "La grande famiglia" e "Scomparsa", si appresta a ricoprire un ruolo da protagonista in un film internazionale “Lamborghini the legend”, prodotto da Ambi Pictures, nelle sale cinematografiche dal prossimo anno, in cui interpreterà Ferruccio Lamborghini da giovane, condividendo il ruolo con Antonio Banderas.



Le prime date:

1 giugno - Bravo Cafè - Bologna

3 giugno - Festa S. Biagio (Casalecchio)

7 giugno - Funtanir (BO)

8 giugno - Microfono d'Oro - Roma

10 giugno - Koke Club - Roma