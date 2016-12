Roman Polanski, la Polonia nega l'estradizione negli Stati Uniti

I legali di Roman Polanski, 83 anni, hanno sostenuto che la richiesta di estradizione delle autorità americane avesse vizi di forma e non tenesse in considerazione i 42 giorni trascorsi dal regista in carcere nel 1977, dopo l'ammissione e la condanna.



La decisione della Corte di Cracovia non è definitiva e può essere sottoposta ad appello, che va richiesto entro 7 giorni. Se il ricorso fosse respinto, la questione passerà al guardasigilli di Varsavia.



Jaroslaw Kaczynski, leader del partito di destra "Diritto e giustizia", che domenica scorsa ha vinto le elezioni politiche in Polonia, ha dichiarato che Polanski "non dovrebbe essere giudicato perché è un regista di fama mondiale", mentre altri leader di partito, tra cui Zbigniew Ziobro, già ministro di giustizia nel governo di Pis dal 2005 al 2007, si sono pronunciati a favore dell'estradizione.



La richiesta di estradizione è partita un anno fa dopo che la presenza del regista fu notata durante l'inaugurazione del Museo della storia degli ebrei in Polonia a Varsavia. Sulla testa di Polanski pesa un mandato internazionale dell'Interpol in 188 Paesi, dal quale sono esclusi Francia e Polonia, Paesi di cui è cittadino, e la Svizzera. Proprio la confederazione elvetica, nel 2010, negò l'estradizione del regista, arrestato un anno prima a Zurigo. Anche in quel caso non si procedette per un vizio di forma.



Roman Polanski ha vinto un Oscar come miglior regista per il film "Il Pianista", nel 2003, e ha ottenuto due nomination nel 1975 con "Chinatown" (con il quale ottenne un Golden Globe come miglior regista) e nel 1981 con "Tess", vincitore del Golden Globe come miglior film straniero.