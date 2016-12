Rolling Stones, Ronnie Wood: "Entro l'anno il nuovo album"

I Rolling Stones pubblicheranno il nuovo album entro la fine dell'anno. E sarà un disco di inediti e cover blues. A dare l'annuncio è stato il chitarrista Ronnie Wood a margine dell'inaugurazione della mostra interamente dedicata agli Stones " Exhibitionism ", aperta al pubblico dal 6 aprile alla Saatchi Gallery di Londra. "Abbiamo inciso i nuovi brani – ha detto Wood - C'è qualcosa in arrivo. Ma non posso dire di più. Le mie labbra sono sigillate".

"Abbiamo registrato dei pezzi nuovi e abbiamo finito", ha annunciato il chitarrista dei Rolling Stones , Ronnie Wood . "Abbiamo inciso 11 blues in due giorni. Sono cover davvero grandiose di Howlin' Wolf e Little Walter, ma anche altri bluesman. Il sound è davvero autentico", ha spiegato.

Il nuovo disco arriverà dunque a 11 anni di distanza da "A bigger bang" del 2005. Il primo a lanciare l'idea di un nuovo album in lavorazione era stato Keith Richards lo scorso agosto. Il chitarrista aveva ipotizzato che la band sarebbe entrata in studio ad aprile dopo la tournée in America Latina, ma a quante pare gli Stones hanno anticipato i tempi.