Rolling Stones, nessuno li può fermare: un nuovo tour europeo in estate

"No stopping", diceva un enigmatico messaggio postato due volte in questi ultimi giorni sulla pagina Facebook della band e adesso Mick Jagger e i suoi soci hanno svelato il mistero: i Rolling Stones non si fermano e torneranno in tour nell'estate 2018 con "No Filter". "C'è una cosa che ancora non siamo riusciti a fare, ed è scoprire per quanto tempo ancora possiamo continuare", aveva scritto il chitarrista Keith Richards. Pare che la storica band abbia scoperto che per ora possono andare avanti.