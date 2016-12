Rolling Stones, dopo oltre 10 anni arriva "Blue & Lonesome"

Dopo oltre dieci anni di assenza, i Rolling Stones tornano sulla scena musicale con un nuovo album in studio intitolato " Blue & Lonesome ". Il disco, che uscirà il 2 dicembre , segna il ritorno della band alle origini e alla loro passione per il blues. Il progetto ha avuto una gestazione lunga, durata ben cinque decadi, ma è stato registrato a Londra nel dicembre 2015 in appena tre giorni.

Promessa mantenuta quindi per il chitarrista Ronnie Wood, che ad aprile aveva annunciato l'uscita del nuovo lavoro entro l'anno. In occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata agli Stones, aperta il 6 aprile alla Saatchi Gallery di Londra, aveva infatti anticipato: "Abbiamo registrato dei pezzi nuovi e abbiamo finito. Abbiamo inciso undici blues in due giorni. Sono cover davvero grandiose di Howlin' Wolf e Little Walter, ma anche altri bluesman. Il sound è davvero autentico". Ora per i fan di tutto il mondo il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato