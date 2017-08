Rolling Stones, dopo 12 anni al lavoro su un nuovo album di inediti

I Rolling Stones sono vivi e vegeti e torneranno di nuovo in studio di registrazione per un nuovo album, a 12 anni dall'ultimo "A bigger bang" . A rivelarlo è stato Keith Richards durante una diretta su YouTube: "Il nostro ritorno in studio avverrà molto, molto presto. Incideremo nuovo materiale e vedremo in che direzione andare". La storica band ha pubblicato lo scorso anno un disco di cover, "Blue & Lonesome" .

Probabile che il successo di "Blue & Lonesome" (primo posto nelle classifiche britanniche e quarto negli Usa) sia stata la miccia per un ritrovato entusiasmo che ha spinto gli Stones di nuovo in studio. "Non ci aspettavamo una reazione del genere, ci ha colti un po' di sorpresa, pensavamo fosse qualcosa che dovevamo fare, sebbene non ci aspettassimo una tale accoglienza", ha rivelato Richards in merito all’uscita del disco di cover.



Il nuovo album sarebbe il trentaquattresimo di una lunga carriera, iniziata discograficamente nel 1964.