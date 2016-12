Rolling Stones, arriverà un biopic sul periodo di "Exile On Main Street"

Andy Goddard ("Doctor Who", "Downtown Abbey") dirigerà il biopic "Exile On Main Street: A Season In Hell With The Rolling Stones", che racconterà la storia della registrazione dell'album del 1972 che la band di Mick Jagger e Keith Richards incise in Costa Azzurra. Il periodo è famoso per il momento molto particolare della band che si era allontanata dall'Inghilterra per fuggire alla pressione dei tributi dovuti al fisco.