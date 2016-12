Rolling Stones a Cuba, storico concerto della rock band a L'Avana

I Rolling Stones terranno un concerto gratuito a L'Avana il 25 marzo. Sarà il più grande show a Cuba dalla rivoluzione del 1959 e si terrà tre giorni dopo la visita del Presidente Barack Obama nella capitale. Mick Jagger e soci hanno dichiarato in un comunicato: "Abbiamo suonato in molti luoghi speciali durante la nostra carriera, ma questa esibizione a L'Avana sarà importantissima per noi e speriamo anche per i nostri amici a Cuba".

Gli Stones sono attualmente impegnati con il loro "Olé Tour" in America del Sud che ha preso il via a Santiago del Cile il 3 febbraio, per poi passare da Buenos Aires in Argentina e Montevideo in Uruguay. Dopo tre concerti in Brasile, la band è attesa in Perù, Colombia e Messico, dove l'ultimo show è previsto per il 17 marzo.