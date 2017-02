Roger Waters progetta "The Wall" al confine Usa-Messico

Secondo Euro News Roger Waters durante la sua recente partecipazione a Londra alla mostra "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" ha detto che stava prendendo in considerazione l'idea di portare in concerto "The Wall" sul confine tra Stati Uniti e Messico. Un progetto, il suo, in risposta alla volontà dell'amministrazione di Donald Trump di costuire un muro anti immigrati. ​ L'ex Pink Floyd non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti del Presidente degli Stati Uniti.

Già nel 1990 Roger Waters portò "The Wall" a Berlino a otto mesi dalla caduta del muro che divideva in due la capitale tedesca simbolo della guerra fredda. Ora starebbe seriamente pensando di portare lo stesso evento al confine tra Messico e Stati Uniti contro il progetto di costruire un muro anti immigrati da parte di Trump. Lo avrebbe detto, secondo Euro News, in occasione della mostra "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" per celebrare il cinquantesimo anniversario dell`uscita della canzone dei Pink Floyd "Arnold Layne". Roger Waters non ha mai nascosto il suo disappunto per il nuovo Presidente degli Stati Uniti, tanto che già nel giorno del suo insediamento postò un video con le immagini di un suo concerto in Messico con la didascalia "la resistenza inizia oggi".