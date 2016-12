Rodolfo Laganà: "Soffro di sclerosi multipla da quattro anni"

10:09 - "Ho la sclerosi multipla". Ad affermarlo è Rodolfo Laganà che, durante un convegno dell'Aism (associazione italiana sclerosi multipla), ha parlato per la prima volta pubblicamente della malattia che lo ha colpito quattro anni fa. L'attore e comico 57enne è sembrato però tranquillo: "Non è bello quando scopri una cosa così però ho capito che ci si può convivere, si può stare sereni".

Tutto è cominciato da un dolore alla gamba, che dopo una risonanza si è rivelato un principio di sclerosi. "Voglio portare la mia esperienza al servizio di qualcuno e di qualcosa" ha detto Laganà che ha iniziato la sua carriera lavorando con Gigi Proietti e ha recitato in tantissimi film e serie tv come "I Cesaroni", rivolgendosi a chi soffre della sua stessa patologia ha consigliato di non chiudersi in se stessi: "Se lo si fa la situazione peggiora, anche dal punto di vista clinico. Parlarne e condividerla può aiutare tanto".