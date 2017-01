Rockin'1000, la più numerosa rock band al mondo pubblica un disco

Rockin'1000 è il folle progetto di un gruppo di ragazzi di Cesena. Hanno formato la più grande rock band al mondo con più di 1000 elementi. Prima con un video hanno convinto i Foo Fighters ad andare a suonare nella loro città e poi con questa formazione "allargata" si sono esibiti in un mega concerto la scorsa estate. Quel live è diventato ora un album, "That’s Live-The Biggest Rock Band on Earth live in Cesena 2016" , in uscita il 27 gennaio.

Ma cosa è successo esattamente? Il 26 luglio 2015 nel Parco Ippodromo di Cesena più di 1000 musicisti hanno suonato all’unisono il brano “Learn To Fly” dei Foo Fighters. Il video della performance ha ottenuto oltre 34 milioni di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015. I Foo Fighters hanno risposto all'invito e hanno aggiunto a sorpresa al loro tour la data del 3 novembre al Carisport di Cesena. Quasi un anno dopo, il 24 luglio 2016, nello Stadio della stessa città davanti a 14.000 spettatori si è svolto "That’s Live", un vero e proprio concerto, primo ed unico nel suo genere con oltre 1000 musicisti che compongono la più grande rock band al mondo, che hanno eseguito un repertorio che ripercorre la storia del rock con brani che vanno da "Come Together" dei Beatles a "Gold on the Ceiling" dei The Black Keys, da "Rebel Rebel" di David Bowie a "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana.



"In questo album si respira la magia che ha fatto tremare il prato quel giorno a Cesena", ha spiegato Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, "un progetto folle, nato per gioco, che oggi ci ha portato a realizzare qualcosa di unico. Ascoltare 1000 musicisti è già di per sé un’esperienza incredibile, ma assistere ad un loro concerto con la partecipazione del pubblico, così caloroso ed empatico è stato qualcosa di pazzesco, difficile da descrivere, ha superato ogni nostra aspettativa. Il disco permette di entrare dentro quella magia e capire cosa possono scatenare 1000 musicisti".