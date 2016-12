Rock, l'autunno è vintage: in concerto dominano gli 'over 50'

3 agosto 2016 10:04 Rock, lʼautunno è vintage: in concerto dominano gli ʼover 50ʼ Da Ligabue ai The Cure, i grandi raduni live sono in mano alla vecchia guardia di musicisti

Dopo un'estate all'insegna del rock, anche la stagione musicale d'autunno in Italia si preannuncia ricca di concerti di grande appeal. Tra settembre e novembre si esibiranno infatti sui palchi delle più grandi città italiane: The Who (Bologna, 17 settembre e Milano, 19 settembre), Ligabue (Monza, 24 e 25 settembre), Red Hot Chili Peppers (Torino, 10 e 11 ottobre) e The Cure (Bologna, 29 ottobre; Roma 30 ottobre; Milano 1 e 2 novembre).

Artisti e musica per tutti i gusti, ma c'è tendenza che sembra pervadere l'autunno 2016 del rock live in Italia: sarà una stagione vintage. L'elevato numero di appuntamenti si riflette infatti in una altrettanto elevata età media delle star, come rileva uno studio della piattaforma Ticketbis.it.



Sui palchi autunnali i fan vedranno in generale gruppi o star 'mature', i cui componenti non hanno mai (o quasi mai) meno di 50 anni e sono anzi accomunati da una età media per gruppo che raggiunge i 56 anni.

Lo storico gruppo londinese "The Who", considerato tra le maggiori band Rock 'n Roll di tutti i tempi, vanta un'età media di 62 anni: Roger Daltrey (voce) 72 anni, Pete Townshend (chitarrista e autore) 71 anni, Simon Townshend (chitarra) 56 anni, Pino Palladino (basso) 59 e Zak Starkey (batteria) 51.



Il 'Liga' nazionale (che detiene il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista) ha alle spalle 56 primavere e una storia artistica di oltre 25 anni, impreziosita da oltre 60 riconoscimenti e premi.

