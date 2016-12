Robin Williams, un anno fa il suicidio che ha sconvolto Hollywood

Se n'è andato un anno fa, Robin Williams, impiccandosi con una cintura nella sua casa di Tiburon, in California. Era l'11 agosto 2014. Aveva 63 anni. Il suo gesto ha sconvolto Hollywood, che nel primo anniversario della sua morte, lo ricorda, mentre davanti alla sua casa si prevedono processioni di fan. Manifestazioni d'affetto che faranno passare in secondo piano la guerra per l'eredità interna alla famiglia, questione ancora irrisolta.