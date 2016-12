Robin Williams, il video-tributo dell'imitatore Jamie Costa è virale

12:30 - Robin Williams rivive sul web. L'imitatore Jamie Costa ha realizzato un video in cui riproduce 20 personaggi interpretati in carriera dall'attore scomparso lo scorso agosto. La clip, intitolata “Non ho mai avuto un amico come lui”, dura poco più di due minuti ed è subito diventata virale. Un successo dettato non solo dalla bravura di Costa, ma anche dalla straordinaria somiglianza tra l'imitatore e l'indimenticabile attore.

Jamie Costa, il sosia di Robin Williams Le sue imitazioni dell'attore scomparso spopolano nel Web

Quasi 40 anni di carriera riassunti in pochi secondi, rivissuti attraverso personaggi interpretati da Robin Williams che sono entrati nel cuore dei fan, da Mrs Doubtfire dell'omonimo film al Mork di Mork e Mindie. Costa rispolvera persino il Genio di Aladdin, doppiato dalla star nel film della Disney e fa rivivere l'attore con travestimenti e una mimica facciale davvero simile al premio Oscar morto suicida. La clip vanta oltre 2 milioni di visualizzazioni e sebbene l'imitatore abbia realizzato diversi video in cui imita tante star, da Matthew McConaughey a Harrison Ford in Indiana Jones, il tributo a Robin Williams resta quello che lo ha fatto diventare una star del web.