Robin Williams, accordo sull'eredità

La vedova di Robin Williams, Susan Schneider, e Zachary, Zelda e Cody, i tre figli dell'attore, morto suicida nell'agosto del 2014 nella sua casa di Tiburon, in California, hanno raggiunto un accordo per l'eredità. Da diverso tempo andava avanti a una battaglia legale per la spartizione dei beni dell'attore che rischiava di trascinarsi per anni.