Roberto Brunetti ("Er Patata") agli arresti domiciliari per droga

L'attore Roberto Brunetti , meglio conosciuto come "Er Patata" , è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a Roma. E' stato fermato in strada mentre acquistava una dose di cocaina. Subito dopo i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella sua casa, dove hanno trovato un chilo di hashish e altrettanta marijuana. Nel 2009 era stato fermato in circostanze analoghe.

L’attore deve la sua notorietà soprattutto per aver recitato in "Fuochi d’artificio" di Leonardo Pieraccioni e "Paparazzi" di Neri Parenti, ma anche per aver preso parte a "Fatti della banda della Magliana" e "Romanzo criminale".



Non appare più sul grande schermo dal 2012, anno di uscita e "Il rosso e il blu". E' stato legato sentimentalmente per sedici anni alla collega Monica Scattini.