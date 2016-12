25 novembre 2014 Roberto Bolle, le due anime di un artista: una serata di gala tra la Scala e New York Il 26 novembre approda al teatro Creberg di Bergamo lo spettacolo "Roberto Bolle and Friends From American Ballet Theatre" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:55 - Serata di gala per la danza a Bergamo. Il 26 novembre, al teatro Creberg, approda "Roberto Bolle and Friends From American Ballet Theatre". Per l'occasione l'Étoile ha raccolto intorno a sé alcune star della celeberrima compagni di danza americana per interpretare una selezione di brani da lui stesso scelti tra estratti di balletti e coreografi molto rappresentativi del repertorio dell'ABT.

Si tratta di un'occasione unica e rara per godere del fascino di eccellenze della danza internazionale, riunite in un'unica serata. Bolle da diversi anni ha portato il suo Gala in alcuni dei luoghi più suggestivi della penisola, raccogliendo intorno a sé grandi talenti e offrendo così un’importante finestra culturale su quanto di più interessante si muove nel mondo della danza internazionale e in particolare oltreoceano.



Bolle è stato il primo ballerino italiano nella storia a riunire questi i prestigiosi titoli di Étoile del Teatro alla Scala di Milano (dal 2003) e Principal Dancer dell'ABT di New York (dal 2009), contemporaneamente e il Gala "Roberto Bolle and Friends from American Ballet Theatre" unisce le sue due anime artistiche coinvolgendo alcuni dei grandi talenti che animano la stagione di balletto al Metropolitan della grande Mela.