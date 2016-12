Roberto Bolle, il pubblico americano lo travolge a suon di peluche

Dopo l'ennesimo successo americano, Roberto Bolle è ora di ritorno in Italia per prepararsi all'atteso tour estivo del suo Gala “Roberto Bolle and Friends” in partenza da Spoleto il 13 luglio per poi toccare Genova (15 e 16 luglio), l'Arena di Verona (18 luglio) la Versiliana (21 e 22 luglio) le Terme di Caracalla (25 e 26 luglio) per finire in Spagna (Festival di Peralada, 29 luglio).