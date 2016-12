3 ottobre 2014 Roberto Bolle e Massimo Murru nella tempesta d'amore di "Romeo e Giulietta" Le due star della danza in scena al Teatro alla Scala di Milano dal 10 ottobre e ad alternarsi nel ruolo di Romeo anche i due giovani Gabriele Corrado e Claudio Coviello Tweet google 0 Invia ad un amico

12:38 - A quattro anni dalle ultime rappresentazioni alla Scala di Milano e la tournée a Tokyo nel settembre 2013, "Romeo e Giulietta" di Kenneth MacMillan torna in scena nel tempio della lirica dal 10 al 23 ottobre. Ad interpretare l'innamorato si alterneranno le due etoiles Roberto Bolle e Massimo Murru. Per il ruolo di Romeo poi si alterneranno anche i due giovani Gabriele Corrado (ballerino solista) e Claudio Coviello (primo ballerino)

Ad aprire le rappresentazioni (10, 13 e 16 ottobre) accanto a Roberto Bolle sarà infatti Alina Somova (principal del Balletto del Teatro Mariinskij), mai vista alla Scala finora nel ruolo di Giulietta, cosi come Marianela Nuñez (principal del Royal Ballet), che per la prima volta presenterà questo ruolo alla Scala e in una inedita partnership con Massimo Murru, nelle recite del 21 e 23 ottobre. Natalia Osipova, che ha danzato questo balletto in Giappone nel corso della tournée scaligera, sarà accanto al primo ballerino Claudio Coviello in scena al Piermarini nelle sere dell'11 e 14 ottobre.



Protagoniste anche le prime ballerine del Teatro alla Scala: Marta Romagna, che torna a danzare Giulietta accanto al ballerino solista Gabriele Corrado nelle recite del 17 e 20 ottobre e Nicoletta Manni, in debutto nella pomeridiana Invito alla Scala del 14 ottobre e in replica la sera del 18, accanto a Marco Agostino. Debutto di coppia il 22 ottobre per Vittoria Valerio e Angelo Greco, che affronteranno per la prima volta questo straordinario balletto.



Accanto a Romeo e Giulietta, numerosi sono i ruoli del balletto, che verranno interpretati dai primi ballerini, solisti e giovani artisti del Corpo di Ballo: tra questi Mick Zeni, Massimo Garon e Alessandro Grillo nel ruolo di Tebaldo, Antonino Sutera, Walter Madau, Maurizio Licitra nel ruolo di Mercuzio; Marco Agostino, Christian Fagetti, Emanuele Cazzato nel ruolo di Benvolio; Paride sarà interpretato da Gabriele Corrado, Riccardo Massimi e Marco Agostino, la Nutrice da Monica Vaglietti e Adeline Souletie, Lady Capuleti da Raffaella Benaglia e Caroline Westcombe, Lord Capuleti da Alessandro Grillo e Riccardo Massimi.



L'appuntamento con "Prima delle Prime - Balletto" sarà al ridotto dei palchi Toscanini alla Scala mercoledì 8 ottobre alle ore 17. Presente Giannandrea Poesio.



INFORMAZIONI 10, 11, 13, 14 (2 rappr), 16, 17, 18, 20, 21,22, 23 ottobre Biglietti da € 127 a € 11 più prevendita Per informazioni: tel. 02/72003744 www.teatroallascala.org