Roberto Benigni torna sul set: "Sto preparando il prossimo film"

A parte un ruolo nel 2012 nella commedia corale di Woody Allen "To Rome With Love", negli ultimi anni Benigni si è preso una pausa dal cinema per concentrarsi su altri progetti. In queste settimane è infatti impegnato con le registrazioni televisive dei "Dieci Comandamenti", due serate-evento che andranno in onda a dicembre e che avranno come fil-rouge il tema biblico.