Roberta Bonanno torna tra urbano e circense e va in "Controtendenza"

Roberta Bonanno torna con " Controtendenza ", il singolo che ha anticipato il suo nuovo album, " Io e Bonnie ". Il brano, scritto da Fabio Vaccaro e prodotto da Carlo Delor e Alberto Boi, racconta delle scelte che la cantante ha dovuto affrontare e che spesso l’hanno portata ad agire in "controtendenza". Tgcom24 vi offre in anteprima il video, ideato e diretto da Francesco Leitner Portolesi.

Le immagini vedono Roberta saltare tra due mondi, urbano e circense, come rappresentazione metaforica delle due anime dell'artista: una più spensierata e divertente, l’altra più riflessiva e dolceamara. Due anime che convivono quotidianamente senza scontrarsi, ma integrandosi, permettendo a Roberta di vivere appieno la sua vita in "controtendenza".



"Il video mette in risalto le parole del testo senza banalizzarlo - spiega Roberta - ma rappresentando metaforicamente la realtà di oggi: il circo rappresenta le maschere che ogni giorno la gente indossa e che non permettono di vivere liberamente. Viviamo in un mondo omologato che in realtà io vivo in modo alternativo e in controtendenza".