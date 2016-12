Robert Stigwood, addio al produttore che ha fatto ballare una generazione

E' morto a 81 anni il produttore australiano Robert Stigwood . Negli anni 70 su il manager dei Bee Gees , nel momento più alto della loro carriera, ma fu anche quello che portò sul grande schermo musical diventati poi immortali come " Grease " e " La febbre del sabato sera ", che oltre a produrre colonne sonore da record lanciarono la stella di John Travolta .

Se i Bee Gees sono diventati per molti anni il gruppo più famoso al mondo e con uno degli album più venduti della storia (30 milioni di copie e 24 settimane consecutive in testa alla classifica americana), lo devono a Stigwood. Fu lui a convincerli a buttarsi sulla nascente disco music. E loro, con "Saturday Night Fever", lo fecero nel migliore dei modi.



Ma Stigwood fu anche quello che portò sul grande schermo la rock opera degli Who, "Tommy", e "Jesus Christ Superstar". Negli ultimi anni era rimasto attivo nell'ambito dei musical teatrali.