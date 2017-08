Robert Redford e Jane Fonda di nuovo insieme in un film

Cinquant'anni dopo "La caccia" e A piedi nudi nel parco", Jane Fonda e Robert Redford riceveranno i Leoni d’oro alla carriera della 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma al Lido saranno soprattutto protagonisti fianco a fianco in un film, "Le nostre anime di notte", che verrà proiettato Fuori Concorso. I due attori interpretano una coppia che trova l'amore in modo inaspettato in una fase più matura delle proprie vite.