Robert Redford compie 80 anni, il fascino senza tempo di un protagonista del cinema

Nel 1962, dopo alcuni ruoli in serie tv ("Gli intoccabili", "Perry Mason", "Ai confini della realtà"), esordisce sul grande schermo con "Caccia di guerra". Nel cast c’è anche Sydney Pollack che da regista, ne farà il suo attore feticcio. Arriva poi il western "La caccia" di Arthur Penn con Jane Fonda e Marlon Brando e, nel 1969, con Paul Newman è nel cult firmato da George Roy Hill "Butch cassidy". Sempre con lo stesso regista e attore nel 1973 lavorerà a un altro film cult, "La stangata", che portò a casa ben 7 Oscar.



Per molti Redford rimarrà nell'immaginario comune nei panni del romantico Hubbell, con il suo amore tormentato per Barbara Streisand, in "Come eravamo" di Pollack, o del romantico Jay de "Il grande Gatsby", tratto dall’omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Con Pollack lavorerà ancora nel western "Corvo rosso non avrai il mio scalpo!" e nella spy-story "I tre giorni del condor". Nel 1980 debutta col botto alla regia con "Gente Comune" vincendo l'Oscar. Lo ritroveremo dietro la macchina da presa per "Milagro", "L'uomo che sussurrava ai cavalli", "In mezzo scorre il fiume", "Quiz show", "Leoni per agnelli", "La regola del silenzio". Il suo impegno per un cinema livero e indipendente lo porta negli anni 90 a fondare il Sundance Film Festival, che farà diventare la più importante vetrina mondiale del cinema indie Usa.



La sua vita privata è sempre stata riservata e senza scandali. Nel 1958 sposa Lola Van Wagenen. Dopo aver perso il primo figlio per una sindrome infantile, la coppia ha poi altri tre figli. Nel 1985 divorzia, poi vive una relazione con l'attrice brasiliana Sonia Braga e infine nel 2009 sposa l'artista tedesca Sibylle Szaggars, di 22 anni più giovane.