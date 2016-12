Robert Pattinson e FKA Twigs allo scoperto

Kristen Stewart è acqua passata, adesso Robert Pattinson è ufficialmente legato alla cantante FKA Twigs (al secolo Tahliah Debrett Barnett). I due si frequentano già da qualche mese, ma finora non erano mai usciti allo scoperto anche a causa delle frasi razziste indirizzate alla ragazza sui diversi social. Dopo i primi avvistamenti clandestini la scorsa estate, ora i paparazzi li hanno pizzicati mano nella mano all'uscita del "Melrose Ballroom" di New York.

I due erano ospiti nel locale per un evento a cui hanno partecipato anche altri vip. Alla vista dei fotografi, però, si sono fiondati in un taxi e sono fuggiti dai flash. Un riserbo giustificato anche dal fatto che non tutti i fan si sono abituati a vederlo con una donna diversa dalla Stewart.



Nonostante la storia tra i due vampiri di "Twilight" sia naufragata tempo fa, all'inizio della love story con Pattinson la povera Tahliah era stata insultata sul Web con pesanti offese a sfondo razzista. La cantante, nelle cui vene scorre sangue giamaicano, si era difesa su Twitter ammettendo di essere "davvero shockata e disgustata dai commenti razzisti apparsi sul mio account. Il razzismo è inaccettabile nella vita reale così come non è accettabile online".