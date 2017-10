Robert Pattinson, amore al capolinea con FKA Twigs?

Buone notizie per le fan di Robert Pattinson. Pare infatti che l'ex vampiro sexy sia tornato single dopo tre anni al fianco della cantante FKA Twigs. A quanto riporta il magazine britannico "The Sun", infatti, i due avrebbero preso strade separate già da qualche mese. "Sono stati praticamente inseparabili per i primi due anni, ma adesso Rob si è stancato" ha rivelato una fonte vicina all'ormai ex coppia.