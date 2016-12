Robert De Niro tra cocaina e donne

17:39 - Cocaina, una morte misteriosa, strani giri di prostituzione. Una biografia, naturalmente non autorizzata, racconta un inedito Robert De Niro. Shawn Levy svela infatti particolari molto intimi della vita privata dell'attore di Hollywood in "De Niro: A life". Nonostante la maniacale riservatezza, la star de "Il Padrino" è stata infatti messa a nudo. Come reagirà?

Nel libro si racconta che Robert negli anni Ottanta avesse una vera e propria passione per la cocaina che condivideva con il collega John Belushi e che la notte del 4 marzo 1982, quando venne trovato morto, dopo un festino all'hotel Chateau Marmont poco prima era stato visto in compagnia proprio di De Niro. Non solo.



La biografia racconta che l'attore, "padre gay e madre bisessuale", in passato è stato anche coinvolto in un giro di prostituzione a Parigi in cui era indagata una pornostar amica della star. Sempre sul suo rapporto con le donne, pare che Robert abbia da sempre una predilezione per quelle di colore, che ama sottomettere. E guai a rifiutarlo, è capace di rendere impossibile la vita. Come pare abbia fatto con Cybill Shepherd.