Robert De Niro ritira il film sul legame vaccini-autismo dal Tribeca Film Festival

Robert De Niro fa marcia indietro: il film sul legame tra i vaccini e l'autismo, infatti, non verrà proiettato al Tribeca Film Festival di New York. La decisione dell'attore, che è anche il principale fondatore della kermesse cinematografica e padre di Elliot, 18enne affetto da deficit dello sviluppo psichico, arriva dopo le polemiche che hanno colpito Andrew Wakefield, il regista e co-autore del documentario intitolato "Vaxxed: from cover-up to catastrophe" ("Vaccinati: dall'insabbiamento alla catastrofe") e medico, autore di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet poi ritirato nel 2010. Wakefield accusa le autorità statunitensi di aver nascosto i dati che indicherebbero un rapporto tra la diffusione delle vaccinazioni e l'aumento delle diagnosi di autismo, ma le sue teorie sono state contestate dalla comunità scientifica ed è stato radiato dall'albo dei medici.