Robert De Niro e Michelle Pfeiffer di nuovo insieme per "The Wizard of Lies"

Michelle Pfeiffer e Robert De Niro torneranno a recitare l'una accanto all'altro. L'attrice nominata tre volte agli Academy Awards prenderà parte al film della HBO "The Wizard of Lies". La pellicola, tratta dall'omonimo scritto di Diana Henriques, racconterà le vicende del finanziere Bernard Madoff , arrestato dagli agenti federali statunitensi l'11 dicembre 2008 con l'accusa di aver truffato i suoi clienti.

Tra i truffati anche alcuni Vip, come gli attori John Malkovich e Kevin Bacon, e in tutto il finanziere ha provocato un ammanco pari a cinquanta miliardi di dollari. Al momento Madoff si trova in carcere, dove sta scontando una pena di 150 anni di prigione. La Pfeiffer interpreterà il ruolo di Ruth Madoff, moglie del protagonista 'Bernie', che avrà il volto di De Niro.



Nel film, diretto da Barry Levinson (premio Oscar nel 1989 con "Rain Man - L'Uomo della Pioggia"), ci sarà anche Alessandro Nivola, che vestirà i panni del figlio più grande della coppia, Mark, suicidatosi nel 2010.



Per Michelle Pfeiffer e Robert De Niro sarà la quarta volta insieme, dopo "Cose Nostre - Malavita" del 2013, "Capodanno a New York" (2011) e "Stardust" (2007).