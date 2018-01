Robert De Niro: "Donald Trump è un pazzo e un idiota"

Questo parte del discorso di De Niro, in cui l'attore, tributando la Streep per il suo film, parla di un vero e proprio parallelismo tra il periodo narrato nel film della collega e quello attuale "[“The Post”] took place nearly 50 years ago, but there are many parallels with today obviously”.



“A quel tempo” At the time of the story Donald Trump was suffering with “bone spurs”. Today the world is suffering from the real Donald Trump. Come on. You know. What are we talking about? This f***ing idiot is the President. It’s The Emperor’s New Clothes – the guy is a f***ing fool....".



La pellicola narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America, prima sul The New York Times e poi sul The Washington Post nel 1971