Robert Carradine, grave incidente per la star de "La rivincita dei nerd"

18:54 - Robert Carradine, star della "Rivincita dei Nerd" è in ospedale dopo un grave incidente automobilistico, in cui è rimasta coinvolta anche la moglie Edie. A quanto riporta TMZ l'auto di Carradine stava viaggiando sulla Colorado highway quando ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un camion. I vigili del fuoco hanno tirato fuori la coppia dalle lamiere e li hanno trasportato nell'ospedale più vicino.

L'attore e la moglie sono ricoverati ma non in pericolo di vita, come ha dichiarato il sergente James Saunders al Daily News "in uno scontro di questa portata le cinture di sicurezza salvano la vita. Il fatto che le abbiano indossate è il motivo per cui sono ancora qui con noi. Droga e alcol non sono alla base dell'incidente, la causa è stata il superamento della linea divisoria. Il motivo per cui viaggiassero contromano non è ancora stato appurato".