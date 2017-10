Robbie Williams tranquillizza i fan: "Grazie per il supporto, ora sto bene"

A settembre Robbie Williams aveva cancellato alcune date del suo ultimo tour a causa di un'ernia al disco che lo avevano portato al ricovero in terapia intensiva. Oggi, con un video pubblicato su YouTube, l'ex Take That spiega la sua malattia e come alcuni esami fossero stati "molto preoccupanti", ma afferma: "Mi sto prendendo cura di me stesso. Non sono ancora al 100%, ma ci sono quasi, pronto a tornare migliore di prima".