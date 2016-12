Robbie Williams, show irriverente a Berlino: mano nei pantaloni e sbirciatina tra i seni della presentatrice

Ad aprire la cerimonia di assegnazione dei prestigiosi premi "made in Germany" conferiti a personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'entertainment è stato proprio lui. Il cantante britannico ha ricevuto un Bambi nella categoria "Musik International" e ha aperto la manifestazione cantando un pezzo dal suo ultimo album "The Heavy Entertainment Show", mostrando di non aver perso il suo lato irriverente e un po' sfacciato, che da sempre lo contraddistingue, con tanto di sbirciatina curiosa e maliziosa nel décolleté della bella presentatrice Barbara Schöneberger, alla fine del suo show. Insomma in perfetto stile "Robbie Williams".