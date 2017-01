Robbie Williams risponde alle polemiche con un altro video sui social

L'ironia non gli è mai mancata. Così dopo le polemiche social su Robbie Williams e il disinfettante per le mani utilizzato dopo aver toccato i fan, il cantante torna a giocare sui social. Con un video divertente. Dimostrando ancora una volta di essere disposto a prendersi in giro, rieccolo di nuovo alle prese con una stretta di mano e, naturalmente, il disinfettante. Perché uno dei propositi del 2017 è appunto "fare pulizia".