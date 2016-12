31 ottobre 2014 Robbie Williams presenta il suo secondogenito con un video... virale "Charlton Valentine ha lasciato l'edificio..." scrive il cantante su Twitter postando un video in cui viene spinto su una carrozzina con il bebè tra le braccia.. Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - "Charlton Valentine ha lasciato l'edificio...", scrive poche ore fa su Twitter Robbie Williams presentando ufficialmente il suo secondogenito al popolo social e rivelandone così anche il nome, con l'ennesimo siparietto divertente. In un video infatti il cantante si fa riprendere mentre è seduto su una sedia a rotelle in vestaglia da camera con il bebè tra le braccio e la moglie Ayda che lo spinge a fatica.

Tutto il contrario di ciò che succede di solito. E del resto anche in sala travaglio Robbie non ha tenuto un comportamento propriamente da protocollo, trasformando il parto in un vero e proprio show social con tanto di piccolo concertino tra una contrazione e un'altra della moglie, evidentemente sofferente e affaticata dalla situazione. Tutto postato accuratamente su Twitter e subito diventato virale su YouTube. Un parto di successo insomma, non c'è che dire, per un cantante che al successo è abituato.