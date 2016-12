30 novembre 2014 Robbie Williams, per Natale regala ai fan un album e un nudo integrale Si intitola "Under The Radar - Vol. 1" l'album che la popstar pubblica l'1 dicembre. Sarà disponibile solo attraverso il suo sito e raccoglierà rarità, inediti e b-sides Tweet google 0 Invia ad un amico

13:50 - Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si capiva da giorni, ma pochi si aspettavano forse un album per Natale. E invece Robbie Williams ha annunciato con un video postato su Facebook l'uscita l'1 dicembre di "Under The Radar - Vol. 1", che raccoglie demo, b-side e rarità che non hanno trovato spazio sui precedenti lavori. La copertina poi è di quelle che non passano inosservate, con Robbie completamente nudo (di spalle) che si tuffa in piscina.

Quel volume 1 a completare il titolo fa pensare che questa sia solo la prima di una serie di uscite. D'altro canto a sentire Robbie le canzoni che sono state scritte in passato ma che per un motivo o per l'altro alla fine non sono riuscite a entrare in questo o quell'album sono diverse. "Ci sono moltissime canzoni che ho scritto e per le quali nutro una vera passione - spiega la popstar -, voglio che possiate ascoltarle, altrimenti finirebbero con il rimanere soltanto nel mio computer".



Tra i pezzi presenti c'è anche "Run It Wild", che Robbie aveva messo in scaletta durante il tour "Take The Crown" ma che ancora non era stato pubblicato. Stando a quello che il cantante dice nel video annuncio, la decisione di pubblicare ora l'album è stata tutta sua e il suo produttore storico, Guy Chambers, non l'ha presa benissimo. "Non ha preso bene il fatto che io non voglia fare passaggi in tv o in radio per interviste e cose del genere, crede che sia diventato pazzo. Ma io sono un istintivo e lo volevo proprio far uscire adesso adesso adesso!".